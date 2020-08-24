الشرطة تستعد لوجستياً وبشرياً لحماية المدنيين بدارفور خلفاً لبعثة لليوناميد

الخرطوم: محمد أزهري

كشف مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عزالدين الشيخ أكد عن أن الشرطة ستنخرط بكل جهودها ومقدراتها البشرية واللوجستية لحماية المدنيين في ولايات دارفور الخمس عقب انتهاء عمل بعثة اليونميد نهاية العام الحالي .

وأعلن الشيخ عن جاهزية الشرطة لهذا التكليف الذي يعد واجباً أصيلاً من واجبات الشرطة التي تضطلع بها بمهنية واحترافية . وأكد جاهزية قواته باداراتها المختلفة لتعزيز الحماية للمدنيين بدارفور بمفاهيم جديدة وتصميم وعزم كبيرين و تعاون مع جميع الجهات ذات الصلة لينعم مواطن دارفور بالأمن والطمأنينة ويتمكن من ممارسة نشاطاته الحياتية من زراعة ورعي وغيرها بأمان تام .

وترأس مدير عام الشرطة – رئيس اللجنة التنفيذية لحماية المدنيين بولايات دارفور – اجتماع اللجنة أمس برئاسة الشرطة بحضور نائب المدير العام والمفتش العام الرئيس المناوب وأعضاء اللجنة، و استعرض خلال الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة، وأمن على ضرورة دعم شبكات الاتصالات والربط الشبكي للقوات المشاركة .

وحسب (إعلام الشرطة) فإن أعضاء اللجنة تداولوا مطلوبات المهمة حسب الاختصاص وأكدوا جاهزيتهم للشروع الفعلي في إنفاذ الواجبات الموكلة لهم وأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تواصلا مجتمعيا مهما على أرض الواقع.

ويشير (إعلام الشرطة) إلى أن اللجنة التنفيذية تعمل وفق مخرجات الألية الوطنية لحماية المدنيين والتي يترأسها وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي ادريس دفع الله وزير الداخلية والتي انخرطت في عمل دؤوب لانجاح المشروع والذي ينظر له المجتمع الدولي ومنظماته كواحدة من ثمرات ثورة اكتوبر المجيدة وواحدة من الخطوات المهمة في إرساء دعائم الأمن والسلام في ربوع السودان سيما وأن اللجنة التنفيذية امنت على تفعيل العمل الميداني فيما يتعلق بالمدنيين على مستوى الولايات والمعسكرات وقرى العودة الطوعية والرحل والتعاون مع المكون المحلي هناك .