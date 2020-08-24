مجهول يسرق مليون جنيه من سيارة تاجر بأمبدة

الخرطوم: السوداني

هشم لص مجهول زجاج سيارة تاجر وسرق أكثر من مليون جنيه نقداً من داخلها بمنطقة أمبدة غرب أم درمان.

وحسب تحريات الشركة مع التاجر فإنه قد أوقف سيارته خارج منزله، وترك بداخلها الأموال، وعند عودته إليها وجد زجاج أحد أبوابها مهشماً واختفاء الأموال، وأوضح الشاكي أنه قدم من السوق إلى المنزل ومعه الأموال، حيث دونت الشرطة بلاغاً بالسرقة ضد مجهول وكلفت فريقاً بالتقصي والتحقيق حول الملابسات.

وقال مصدر بالشرطة فضل حجب اسمه لـ(السوداني) إن كثيرا من المواطنين يتركون أموالهم وبأرقام كبيرة داخل السيارات لفترات طويلة، وعندما يفقدونها يحملون المسؤولية للشرطة التي تجتهد في استعادتها بكل ما تملك من جهد، ونبه المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على الأموال بعيداَ عن السيارات حتى لا تكون عرضة لعصابات سرقات المتابعة، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بدورها على أكمل وجه.