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ارتفاع الذهب المشغول لـ(12,5) ألف جنيه للجرام

الاقتصاد
By alsudani 0

الخرطوم : عبيــرجعفر

وصف الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال ارتفاع اسعار الذهب بالسوق بغير الطبيعي بسبب ارتفاع اسعار العملات مبينا ان سعر الذهب الخام قفز لـ(10) آلاف جنيه للجرام اما المشغول (12,5)الف جنيه
واشار القدال لاتجاه اللجنة الاقتصادية لتكوين آلية فنية لمراقبة الذهب من مناطق إنتاجه ، مطالبا بتفعيل القوانين الرادعة لمحاربة مهربي الذهب ، موضحا ان هنالك عدم يقين وربكة في السوق، وتوقع زيادة الاسعار باستمرار بسبب الوضع الحالي، متوقعا عودة الوضع لطبيعته بعد عودة التجار لمناطق الانتاج وتراجع هطول الامطار .

alsudani
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