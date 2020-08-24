ترتيبات لتنوير الجاليات بموقف السودان من سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أكد الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب ان موقف السودان وقضيته من سد النهضة يعتبر موقفا وقضية تهم كل الشعب السوداني بالداخل والخارج ، مبينا انه لا بد ان يكون للسودانيين بالخارج خاصة الخبراء منهم في مجال المياه والسدود رأيا في القضية باشراكهم فيها وتنويرهم حولها وتكوين رأي سوداني موحد وقال في لقائه بمكتبه أمس رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري والموارد المائية د. صالح حمد ، والذي امن بموجبه على اهمية تنوير السودانيين بالخارج والمهاجرين بموقف السودان من ازمة سد النهضة واشراكهم فيها واخذ آرائهم واستصحابها في تكوين وجهة نظر موحدة لاهل السودان بالداخل والخارج باعتبارهم اصحاب مصلحة في قيام السد بما يحفظ حقوقهم بحسب اتفاقية عام 1959 م .

وشرع الجانبان في اعداد الترتيبات اللازمة للتنوير الاسفيري للجاليات السودانية بالخارج حول القضية بالتنسيق مع الادارة العامة للجاليات بجهاز المغتربين .