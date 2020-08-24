ارتفاع وندرة في الأسمنت ببحري والسجانة

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد مواد البناء بسوقي بحري والسجانة ارتفاعا في الاسعار وندرة في الاسمنت نتيجة لارتفاع سعر الصرف وتراجع انتاجية المصانع ما انعكست سلبا على ضعف القوى الشرائية.

واشار مسؤول تسويق اسمنت عطبرة معتزعلي حسن في حديثه لـ(السوداني) لتسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي في زيادة اسعار الاسمنت على مستوى المصانع والاسواق بزيادة (1,5) جنيه على الطن ، مبينا ان سعر اسمنت عطبرة وبربر بالمصنع (17,5) الف جنيه ، مشيرا لضعف انتاجية المصانع بواقع (50%) بسبب مشاكل الوقود والكهرباء ، وتوقع زيادة في الاسعار مع استمرار ارتفاع سعر الصرف بالسوق .

وقال تاجر اسمنت ببحري عبدالله احمد لـ(السوداني) ان هنالك ندرة وارتفاعا في اسعار الاسمنت نتيجة لتذبذب سعر الصرف ، مشيرا الى ان هنالك تراجعا في انتاج المصانع ، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة وبربر(24) جنيها لسعر القطاعي اما اسمنت صخرالسودان (23) الف جنيه للطن سعر الجملة ، وأوضح بان هنالك ارتفاعا في رسوم الترحيل والتي بلغت (3) آلاف جنيه للطن، وتوقع استمرار زيادة الاسعار مع صعود سعر الصرف وتراجع انتاجية المصانع .

وأبان تاجراسمنت بالسجانة ابراهيم احمد ارتفاع اسعار مواد البناء بالاسواق بسبب الدولار ، وقال ان سعر اسمنت عطبرة وبربر بالجملة (25,5) الف جنيه ، وسعر سيخ الاسعد (5) لينية (95) الف جنيه للطن اما سعر سيخ ابانوب (4) لينية (96) الف جنيه للطن اما طن السيخ اوميقا (90) الف جنيه للطن والامجد (91) الف جنيه ابا القاسم (90) الف جنيه للطن ، راهنا تراجع الاسعار باستقرار سعر الصرف .