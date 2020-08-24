الدولار يقفز بأسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم

الخرطوم :عبير جعفر

تشهد السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في الاسعار بالخرطوم عزاه بعض التجار لارتفاع اسعار العملات وتوقف بعض الشركات عن البيع بسبب ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي مشيرين الى ضعف الحركة التجارية .

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم احمد الهادي لـ(السوداني) ان زيادة الاسعار نتيجة لارتفاع وتذبذب سعر الصرف وانعكست على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات ، مبينا ان سعر جوال السكر (4,100) جنيه لزنة (50) كيلو اما سعر وزن (10) كيلو فبلغ (1050) جنيها بدلاعن (950) جنيها وسعر زيت التحمير (36) رطلا بسعر (3,5) الف جنيه ، كاشفا عن توقف معظم الشركات عن البيع خوفا من الخسارة في ظل الصعود الملحوظ في اسعار العملات الاجنبية .

واضاف تاجر سلع بالخرطوم محمد عمر ان ارتفاع الاسعار بسبب الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية ، مبينا ان سعر كرتونة لبن البودرة (2) كيلو ونصف عدد (3) اكياس (4,200) جنيه اما العدس زنة (200) جرام (1,800) جنيه لـ(40) ظرفا ، فيما سجل سعر النشويات ( السكسكانية والشعيرية والمكرونة ) لـ(850) جنيها للكرتونة لكل ، متوقعا ارتفاع الاسعار باستمرار حال الدولار في الارتفاع ، وسعر زيت الفول (5) آلاف جنيه بدلاعن (3,5)الف جنيه لعبوة (36) رطلا

واضاف تاجر سلع ببحري محمد عوض بان هنالك ارتفاعا في اسعار السلع بالسوق بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي وتاثر الموردين ، ، مبينا ان سعر كيلو السكر قفز لـ(100) جنيه بدلا عن (70-90) جنيها خلال فترة وجيزة متوقعا زيادة جديدة مع تذبذب سعرالصرف ، لافتا الى ان سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع قفز لـ(2) الف جنيه بدلاعن (1,900) جنيه وارتفاع في سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو بكتات من (720) جنيه (950) جنيه ، واشارلمعاناة السوق في الفترة الحالية من الكساد وضعف القوى الشرائية بسبب الاسعار .