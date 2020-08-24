سوداكال يُخاطب المفوضية ويهدد باللجوء للمحكمة الإدارية

خاطب رئيس المريخ، آدم سوداكال، مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لاعتماده رئيساً للنادي، وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية التي صدر خلال وقت سابق.

وسابقاً تحفظ رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، عن التعامل مع سوداكال، واعتذر عن مقابلة معه كان يُفترض أن تجرى ( الخميس) الماضي.

وبحسب مصدر مقرب من سوداكال فإنه وحال عدم الوصول لقرار من قبل المفوضية فإنه سيتم اللجوء إلى المحكمة لإخطارها بقرار المفوضية والخاص بعدم تنفيذ القرار السابق.