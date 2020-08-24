منتخب السودان يواجه تنزانيا استعدادا لغانا

دخل المنتخب التنزاني، في خطة إعداد منتخب السودان الأول لكرة القدم “صقور الجديان”، التي وضعها المدير الفني الفرنسي هوبير فيلود، وأطلع عليه أمس الأول رئيس اتحاد الكرة السوداني، الدكتور كمال شداد.

قدم المدير الفني فيلود، برنامج إعداد لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لتعويض فقدان مباريات الدوري الممتاز، الذي أصبح مصيره غامضا بعد إيقافه بقرار وزارة الشباب والرياضة الاتحادية وسيواجه منتخب السودان، نظيره الغاني في مباراتين متتاليتين خلال أول أسبوعين من شهر نوفمبر ضمن الجولتين 4 و5 ضمن تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وفي البرنامج المقترح طلب فيلود خوض 4 مباريات دولية ودية في سبتمبر، أمام كل من تنزانيا في النصف الأول من الأول من الشهر، وتشاد في النصف الثاني بواقع مباراتين أمام كل فريق، إلى جانب بدائل أخرى.

ويكتمل برنامج منتخب السودان بخوض مباراتين في أيام اللعب المخصصة للمباريات الدولية الودية، وذلك قبل مواجهة المنتخب الغاني.

وخاض منتخب السودان امس الاول السبت، أول حصة تدريبية بملعب أكاديمية كرة القدم، في تجمعه الثاني خلال شهرين، وحضر التدريب 26 لاعبا، عدا المهاجم سيف الدمازين الذي سوف يخوض الحصة التدريبية المقبلة والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وشهد التدريب انضمام 4 لاعبين جدد لاختبارهم، وهم الحارس المخضرم أكرم الهادي سليم، وثنائي الأهلي شندي المدافع الطيب عبد الرازق ووالي الدين بوجبا، ولاعب وسط الخرطوم الوطني معتز التكت، ولكنهم تابعوا التدريب من خارج الملعب.

وسيتدرب المنتخب السوداني يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين على أن يدخل معسكرا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة السوداني كان قد قرر تجميع المنتخب فورا، بعد قرار وزارة الرياضة بإيقاف الدوري السوداني.