ابراهومة: احتراف محمد المصطفى خطوة إيجابية

أكد مدرب الخرطوم الوطني، الكابتن ابراهيم حسين (ابراهومة) أنهم تفاجأوا بالخطوة التي أقدم عليها اللاعب محمد مصطفى للتعاقد مع نادي فيتا كلوب خلال الفترة القادمة.

وصل محمد المصطفى، إلى العاصمة الكونغولية صباح أمس ( الأحد) بغية إكمال إجراءات التعاقد مع النادي الكونغولي.

وقال المدير الفني للخرطوم الوطني، ان اللاعب محمد المصطفى، مطلق السراح، واشار الى انه من حقه التعاقد مع أي نادي يرغب في خدماته.

وأضاف ابراهومة أنهم كانوا يتمنون من اللاعب إخطارهم قبل السفر، وان يحسن الخروج بطريقة جيدة باعتبار ان النادي لم يقصر معه طيلة الفترة الماضية وهو من اللاعبين الجيدين الذين يتمنون لهم التوفيق في مشوارهم القادم.