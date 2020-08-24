الأزرق يرهن العودة للتدريبات بالبرمجة جدل واسع في الهلال بشأن حقوق اللاعبين

الخرطوم : السوداني

جددت دائرة الكرة بنادي الهلال رفضها العودة للتدريبات التحضيرية ما لم يأت قرار رسمي من لجنة المسابقات بإستئناف منافسة الدوري الممتاز، وبحسب المتابعات الدقيقة التي تحصلت عليها “السوداني” فإن هنالك التزامات مالية لعدد كبير من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني تسببت في حالة عدم الرغبة في خوض التدريبات التحضيرية، وتدعم دائرة الكرة راي الجهاز الفني في حين يترقب ان تعقد لجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة الدكتور اشرف الكاردينال أول اجتماع لها في غضون الساعات القادمة ﻹصدار عدد كبير من القرارات المهمة.