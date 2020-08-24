شاهد نيولوك جديد لـ«حميدتي» لأول مرة بـ« الكاجول» يثير تعليقات رواد التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

أثار ظهور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان «حميدتي» في مدينة جوبا بـ نيولوك جديد لاول مرة، عبارة عن لبس خفيف غير رسمي «كاجول»، أثار تفاعل رواد التواصل الاجتماعي في السودان.

وظهر «حميدتي» لأول مرة بـ «تي شيرت» وحذاء رياضي، ويزين صدره عقد من الخرز، كما ظهر في صور أخرى يمسك بـ بوكيه من الورود.

جاء ذلك خلال زيارته لمنزل رجل الأعمال شول أكوي اليوم الاثنين بجوبا، ملبياً لدعوته، تحدث خلالها عن العلاقات بين السودان وجنوب السودان.

وكان قد نشر هذه الصور الـ «نيولوك» على صفحته الرسمية بـ فيسبوك معلقاً : “لم يساورني شك ولو للحظة واحدة خلال زياراتي المتعددة إلى جنوب السودان لإنجاز ملفي سلام البلدين أنني في بلد ثان غير السودان، إننا حقاً شعباً واحد في بلدين” .

وبدأ «حميدتي» بمظهر شبابي لافت، أحدث موجة من التعليقات في أوساط رواد التواصل في السودان.