شاهد أول تغريدة لـ «البرهان» عقب تدشين حسابه على تويتر اليوم

الخرطوم: السوداني

دشن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

ودعا إعلام مجلس السيادة على صفحته الرسمية بـ فيسبوك للتواصل مع رئيس المجلس الانتقالي.

قائلاً: إلى الحادبين و المهمومين بقضايا الوطن والمواطن، والراغبين في طرح مبادرات لإحداث تحول إيجابي لقضايانا المصيرية، نسدي لكم كامل الإمتنان.

تواصلوا مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبر منصات التواصل مع الجمهور على تويتر

ودمتم ذخراً للوطن

و في أول تغريدة له على تويتر غرد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي – القائد العام للقوات المسلحة : “التحية والاحترام لشعبنا العظيم، أقول لكم القوات المسلحة بعزتها وشموخها، ستقف شوكة حوت لكل من يريد النيل من هيبة السودان.

وتابع: هي خيار الشعب وشريكه في التغيير، تقف معه على قلب رجل واحد وخندق واحد وهي رهن إشارة الشعب السوداني، الذي ظل صابراً ومستحقاً كل الاهتمام والتقدير.