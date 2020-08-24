تفاصيل الاجتماع العاجل لـ حمدوك و اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

بحث رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير. في الاجتماع العاجل الذي دعا له ظهر “الإثنين”، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وما يحمله حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وقالت المصادر وفق “باج نيوز” إن حمدوك تشاور مع اللجنة حول التطبيع والرد الذي يمكن أن يُبلغه إلى وزير الخارجية الأمريكي.

ورفضت عدد من الأحزاب والمكونات السياسة خلال الاجتماع بينها الأمة والشيوعي والبعث رفضاً قاطعاً التطبيع مع إسرائيل.

فيما رأت أحزاب أخرى أن هناك اتصالات ومشاورات تمت بين البلدين ومن المهم أن تتواصل إن كانت تحمل حلولاً للبلاد.

وأتفقت المكونات السياسية إبلاغ بومبيو بأن مسألة التطبيع ليست من صلاحيات الحكومة الانتقالية.

وناقش حمدوك الوضع الاقتصادي المتأزم وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم والموقف من سد النهضة.

وكشفت مصادر عسكرية وفق”باج نيوز” إن لقاء بومبيو ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان سيحمل موافقتهم كمكون عسكري على التطبيع إن كان ذلك سينقل السودان من الوضع الاقتصادي المتأزم.