المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يصدر تعميماً صحفياً حول نتائج اجتماعهم اليوم

الخرطوم: السوداني

أصدر المجلـس المـركزي لقـوى الحرية والتغيـير تعميماً صحفياً مساء الاثنين، جدد فيه موقفه من قضية التطبيع مع إسـرائيل بإعتبارها ليست من قضايا حكومة الفترة الانتقالية.

وجاء في التعميم الصحفي حول ما دار في اجتماعهم : إلتـأم صباح اليوم الاثنين إجتماعا للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بمشاركة ممثلي حـزب الأمـة القومـي وأعضـاء اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير، الذي إمتـد الي ثمان ساعات. حيث ناقـش الأزمة الإقتصادية والمعيشية بكل جوانبها، عبر رؤى علمية وعملية تناولت المشكلات الإقتصادية والبدائـل الموضوعية.

والتي ضمنت في ورقة عمل تمثل رؤية قوى الحرية والتغيير الإقتصادية والتي ستبحث في إجتماع مشترك مع مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة. وسيتم تمليكها للرأي العام.

وأوضح التعميم إن قـوى الحرية والتغيير تعيش تداعيات الأزمة الطاحنـة التي يعيشها الشعب السوداني، وسوف تسعى جاهدة في سبيل تخفيف المعانـاة، وتقديم بدائـل ناجعة للإصلاح الإقتصادي وفق مرجعية البرنامج الاسعافي والسياسـات البديـلة.

كما إنعقد مسـاء اليوم الاثنين إجتماعا مشتـركا بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بحضور وزيري الاعلام والثقافة وشئون مجلس الوزراء. حيث إستعرض الاجتـماع زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، ووزير الخارجية الأمريكي، ووزير الخارجية السعودي.

وثّمن الاجتماع علي الـدور الذي قامت به الحكومة الانتقالية في الانفـتاح الاقليمي والدولي.

ورحـب الاجتماع بهذه الزيارات وإعتبرها خطوة في طريق بنـاء علاقات خارجية متوازنة تحقق المصلحة الوطنية.

وتطابقـت الـرؤى في الموقف السوداني من القضايا مـحل التباحث والتفاوض.

وأكد الاجتماع علي أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول العلاقات المشتركة، ورفع اسـم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات التي تحرم السودان من إستحقاقاته الدوليـة.

وجّـدد الاجتماع الموقف من قضية التطبيع مع إسـرائيل بإعتبارها ليست من قضايا حكومة الفترة الانتقالية المحكومة بالوثيـقة الدستـورية، وأمـن علي حـق الشعب الفلسطينـي في اراضيه وحـق الحياة الحـرة الكريمة.

وشـّدد الاجتماع علي موقف السودان بشأن سـد النهضة، والعلاقات مع أثيويبا الشقيقة، وتنفيذ الاتفاقيـات السابقة حول الحـدود.

ووقـف الاجتماع على أهمية العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية والتـي تشـهد تطورا ملحوظا يدعـم المصالح المشتركة.

هذا وقد تـم الاتفـاق علي إستمرار الاجتماعات بين قوى الحرية والتغيير مع رئيس الوزراء لبحث قضايا الراهن السودانـي.