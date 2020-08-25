اجتماع مطول بين مركزية الحرية والتغيير والبرهان وحمدوك

الخرطوم : إيمان كمال الدين

أطلع رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك مع مركزية التحالف الحاكم لقوى الثورة ، على تحضيرات استقبال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بمبيو ، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للبلاد اليوم .

وقال مصدر مطلع لـ(السوداني) إن الاجتماع بحث تنسيق المواقف وأجندة النقاش من بينها قضية علاقة السودان بالولايات المتحدة والعقوبات والديون والتعويضات ورفع اسم البلاد من قائمة الارهاب والعلاقة مع إسرائيل ودعم الفترة الانتقالية. وقال المصدر إن المجلس المركزي أطمأن على ترتيبات الاستقبال .

وكشف المصدر عن اجتماع مطول انعقد مساء امس بين قيادات من المجلس المركزي بقيادة علي الريح السنهوري ، مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان .