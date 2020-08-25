رئيس الوزراء الإثيوبي يصل البلاد

الخرطوم: السوداني

وصل البلاد صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة للبلاد تستغرق يوماً واحداً لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان وإثيوبيا.

وكان في استقباله بالمطار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وكان السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، قال ان زيارة رئيس الوزراء للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها، وأشار السفير إلى أن الزيارة تُصب في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المُتبادلة بين البلدين والشعبين.