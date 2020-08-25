‏عاجل: طائرة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تهبط في مطار الخرطوم قبل قليل

الخرطوم: السوداني
وصل إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم “الثلاثاء”، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة تستغرق ساعاتٍ قادما من إسرائيل .
وفور وصوله دخل بومبيو في جلسة مفاوضات مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
الخرطوم: السوداني
وصل إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم “الثلاثاء”، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة تستغرق ساعاتٍ قادما من إسرائيل .
وفور وصوله دخل بومبيو في جلسة مفاوضات مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
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*تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو*: يسعدنا أن نعلن أننا على متن أول رحلة رسمية بدون توقف من إسرائيل إلى السودان
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