‏عاجل: طائرة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تهبط في مطار الخرطوم قبل قليل

الخرطوم: السوداني

وصل إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم “الثلاثاء”، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة تستغرق ساعاتٍ قادما من إسرائيل .

وفور وصوله دخل بومبيو في جلسة مفاوضات مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.