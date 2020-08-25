شاهد لحظة هبوط أول طائرة «رسمية» بالخرطوم في رحلة مباشرة من إسرائيل تحمل وزير الخارجية الأمريكي

الخرطوم: السوداني

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخرطوم، الاثنين، قادما من إسرائيل في مستهل جولته الشرق أوسطية التي تهدف إلى تعزيز فرص السلام في المنطقة.

وهذه أول زيارة لوزير خارجية أميركي يقوم بها للسودان منذ 15 عاما.

وغادر بومبيو إسرائيل على متن أول رحلة رسمية مباشرة بين الدولتين، وقال من داخل الطائرة: “سعيد بأنني أستقل أول رحلة رسمية مباشرة بين إسرائيل والسودان” وفق “الحرة”..

ولا تقيم إسرائيل والسودان علاقات دبلوماسية. ومن المتوقع أن يزور بومبيو أيضا الإمارات والبحرين في جولته التي تستمر خمسة أيام.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زار إسرائيل، الاثنين، المحطة الأولى من جولة شرق أوسطية، للدفع بمسعى الرئيس، دونالد ترامب، للسلام العربي الإسرائيلي.

والتقى بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في القدس، وناقشا تطبيع العلاقات المعلن عنه مؤخرا بين إسرائيل والإمارات، بوساطة واشنطن، بالإضافة إلى قضيتي إيران والصين.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بالتفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بموجب أي صفقات سلاح أميركية مع الإمارات في المستقبل، وأضاف أن “الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك”.

وأوضح أن واشنطن تقدم الدعم العسكري للإمارات منذ أكثر من 20 عاما، وهي إجراءات وصفها بأنها ضرورية لمواجهة التهديدات المشتركة القادمة من إيران.