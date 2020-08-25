الخارجية الأمريكية: لقاء البرهان وبومبيو ناقش دعم الجيش للمدنيين

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الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن اللقاء الذي جمع وزيرها مايك بومبيو برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، ناقش أهمية استمرار دعم الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، كما ناقش مسار التحول الديمقراطي في السودان.

ولم تقدم الوزارة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم مزيداً من التفاصيل حول الموضوع.

وشهدت العلاقة بين العسكر والمدنيين شداً وجذباً بسبب موضوع شركات الجيش، كما لم يضع البيان الأمريكي أية إشارة لموضوع التطبيع الذي تقترحه واشنطن.

وأشار البيان إلى أن اللقاء ناقش التعميق المستمر للعلاقات الثنائية بين ‏إسرائيل، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة.

وطبقاً للبيان، فإن بومبيو طرح ملف تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي لأنه خطوة حاسمة في المرحلة الانتقالية بالسودان، مُشدداً على الحاجة إلى دعم دولي لتعزيز حماية المدنيين في دارفور.