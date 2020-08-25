شاهد «حميدتي» ينشر صوراً حديثة له من جوبا رداً على شائعة تعرضه لتسمم

الخرطوم: السوداني

نشر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان “حميدتي”، على حسابه الرسمي، صورا له مع فريق حمايته الشخصية من مقر اقامته عصر اليوم، لدحض شائعة تعرضه لتسمم طعام في مدينة جوبا.

كما كشف عن لقاء له مع وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان انجلينا تينج جرى اليوم الثلاثاء بجوبا.

تناول خلاله الملفات العسكرية والقضايا المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها ملف السلام بدولة الجنوب.

وذلك تأكيداً لسلامته، وممارسته لنشاطه اليومي بشكل اعتيادي.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان قد ضجت خلال الساعات الماضية بشائعة تعرضه للتسمم في جوبا.