شاهد ردة فعل «قاضي محاكمة البشير» على طلب الدفاع الوقوف تضامناً مع القضاة المفصولين

الخرطوم: السوداني

رد قاضي محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه في المحاولة الانقلابية 1989، على طلب الدفاع برفض الوقوف تضامناً مع القضاة المفصولين واستقلال القضاء السوداني.

وكان أحد محامي الدفاع قد طلب في بداية الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء الوقوف تضامنا مع القضاة المفصولين بقرار لجنة إزالة التمكين، قائلاً: «نعلن تضامننا مع السادة القضاة المفصولين، ونقف دقيقة في هذه المحكمة تضامناً مع استقلال القضاء السوداني».

إلا أن القاضي مولانا عصام الدين محمد ابراهيم، رد عليه بقوله: « اتفضلوا اقعدوا يا أساتذة، ولو واحد تاني كررها المحكمة ستتخذ في مواجهته إجراءات قانونية صارمة».

وأضاف القاضي « ما دايرين لاتهليل ولاتكبير ولا هتاف من الدفاع أو الاتهام ما دايرين غير محاكمة».

و أرجأت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول البشير و 28 من رموز الحكومة السابقة بتدبير انقلاب 1989 برئاسة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بمعهد العلوم القضائية، إلى الأول من سبتمبر المقبل، للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

ومن أبرز المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم، إلى جانب البشير، القياديون في النظام السابق عوض الجاز، ونافع علي نافع، وعبد الرحيم محمد حسين.