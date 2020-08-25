بالفيديو: قاضي محاكمة البشير لـ محامي الدفاع «ماعندك شغله بي خليهم يفصلوني الليلة دي»

الخرطوم: السوداني

رد قاضي محاكمة الرئيس السابق “عمر البشير” على محامي الدفاع أبوبكر عبدالرازق، قائلاً: «ما عندك شغله بي، اليفصلوني الليلة دي ما عندي مانع، ما تدخلني في طلبك خالص».

وكان «عبدالرازق» قد تقدم بطلب ارجاء المحاكمة قائلاً « نطلب تعليق إجراءات هذه المحكمة حتى يصح المناخ السياسي والقضائي، وحتى تطمئن أنت والقضاة الذين بجانبيك بأنك تسير في إجراءات عدالة لاتهددك بالفصل من الهيئة القضائية»، مما دفع القاضي أن يرد عليه «ما عندك شغله بي».

وقال الأستاذ «أبوبكر عبد الرازق» رئيس هيئة الدفاع عن قيادات المؤتمر الشعبي: ” أن المناخ السياسي القائم الان يؤثر على استقلال القضاء وذلك بعد ان قامت لجنة إزالة التكمين بفصل (151) قاضيا الي جانب غياب المحكمة الدستورية التي يحاكم بموجبها المتهمين دستوريا.

واضاف أن قاعة المحكمة غير مهيأة لانعقاد إجراءات المحاكمة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورنا، خاصة أن معظم المتهمين والمحامبن يعانون من الأمراض المزمنة.

إلى جانب وجود طعن دستوري خاص بفتح الدعوي الجنائية والتي فتحت تحت المادة؛ (98)من قانون (83) الملغي بقانون(91) إلى جانب طلب اخر تحت المادة (38ا) الخاص بإسقاط الدعوة الجنائية بالتقادم والتي مر عليها عشر سنوات.

وأضاف رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الشعبي: أن المحكمة الدستورية معطلة بعد انقضاء أجلها َلم يتم تشكيلها الى الآن.

و تمسكت هيئة الاتهام برفض الطلبات والاستمرار في المحاكمة، وعليه ارجأت المحكمة جلسة الثلاثاء المقبل للفصل في الطلبات وسماع المتحري.