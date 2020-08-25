وزارة الداخلية السودانية تصدر بياناً حول أحداث مدينة كسلا

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الداخلية السودانية بياناً صحفياً حول الأحداث التي شهدتها اليوم الثلاثاء مدينة كسلا شرقي السودان.

وتورد (السوداني) البيان كاملاً فيما يلي:

شهدت مدينة كسلا ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 25 اغسطس 2020 أحداث عنف قبلي أثر دعوة أحد المكونات القبلية المحلية إلى إستقبال والي الولاية المعين.

مما أدى إلي وقوع صدام مع مكون قبلي محلي آخر استخدمت فيه الأسلحة البيضاء والعصي ونجم عنه اصابات متفاوته لعدد17 مواطنا اسعفوا جميعا إلي المستشفى.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما جرت محاولات لإضرام النيران في الممتلكات الخاصة تم احتوائها بواسطة قوات الشرطة التي هرعت الي موقع الأحداث وفرضت سيطرتها عليها.

وقد تزامن ذلك مع حادث غرب المدينة نتج عنه وفاة مواطن واحد واصابة آخر تم اسعافه إلي المستشفى.

وتسببت هذه الاحداث في حالة من الاحتقان والتوتر مما حدا بلجنة أمن الولاية للانعقاد الفوري واتخاذ جملة من الإجراءات المنعية والوقائية وإعلان حالة حظر التجوال الشامل بارجاء المدينة مع انتشار كثيف لقوات الشرطة والقوات النظامية الاخرى وتأمين الجسور ومداخل المدينة.

و توكد الشرطة بولاية كسلا وعبر لجنة أمن الولاية السيطرة علي الاوضاع الأمنية بالمدينة وتأمين كافة المرافق الحيوية والإستراتيجية فضلا عن نشر الاطواف والدوريات وإعلان حالة الإستعداد القصوى لقواتها مع المنظومة الأمنية.

كما توكد مباشرتها للإجراءات القانونية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتدعو المواطنين الكرام إلي ضرورة التحلي بضبط النفس واليقظة للحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات والإلتزام بالقانون.