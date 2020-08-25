مسؤول بالخارجية الأمريكية يدلي بتصريحات مهمة عقب زيارة «بومبيو» للخرطوم

الخرطوم: السوداني
أدلى مسؤول في الخارجية الأميركية، بتصريحات لقناة “الحرة”عقب زيارة مايك بومبيو الثلاثاء إلى الخرطوم، قائلاً: لقد أحرزنا الكثير من التقدم في اجتماعاتنا اليوم مع قيادة السودان، كاشفاً عن استتمرار هذه المحادثات في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن : هناك بعض القوى السياسية اليسارية في السودان تهتم بالأيديولوجيا أكثر من اهتمامها برفاهية شعب السودان.
وقال المسؤول الأمريكي : نشهد تقدمًا تاريخيًا حقًا في بلد اشتهر منذ زمن بعيد بإيواء بن لادن والإرهاب المتنوع. دارفور والإبادة الجماعية وانخرط في هجمات إرهابية مختلفة.
وتابع : الآن لديك الشعب السوداني الذي يريد حقًا أن يقود حكومة مدنية وانتخابات حرة ونزيهة وقيادتهم تريد الشيء نفسه.
لذا فهذه لحظة رائعة والسودان بصدد تحقيق إمكاناته والانفتاح على المجتمع الدولي ولدى إسرائيل الكثير لتقدمه للسودان.
لافتاً إلى أن التطبيع مع إسرائيل سيتيح فرصًا اقتصادية هائلة ووظائف لشعب السودان.
مشيراً إلى أن السودان يريد الانفتاح، وأن السودان في طور الانفتاح وإسرائيل، منوهاً إلى مواصلة المحادثات في الأسابيع المقبلة.