مسؤول بالخارجية الأمريكية يدلي بتصريحات مهمة عقب زيارة «بومبيو» للخرطوم

الخرطوم: السوداني

أدلى ‏مسؤول في الخارجية الأميركية، بتصريحات لقناة “الحرة”عقب زيارة مايك بومبيو الثلاثاء إلى الخرطوم، قائلاً: لقد أحرزنا الكثير من التقدم في اجتماعاتنا اليوم مع قيادة ‎السودان، كاشفاً عن استتمرار هذه المحادثات في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن : هناك بعض القوى السياسية اليسارية في السودان تهتم بالأيديولوجيا أكثر من اهتمامها برفاهية شعب السودان.

وقال ال‏مسؤول الأمريكي : نشهد تقدمًا تاريخيًا حقًا في بلد اشتهر منذ زمن بعيد بإيواء بن لادن والإرهاب المتنوع. دارفور والإبادة الجماعية وانخرط في هجمات إرهابية مختلفة.

وتابع : الآن لديك الشعب السوداني الذي يريد حقًا أن يقود حكومة مدنية وانتخابات حرة ونزيهة وقيادتهم تريد الشيء نفسه.

‏لذا فهذه لحظة رائعة والسودان بصدد تحقيق إمكاناته والانفتاح على المجتمع الدولي ولدى ‎إسرائيل الكثير لتقدمه للسودان.

‏لافتاً إلى أن التطبيع مع إسرائيل سيتيح فرصًا اقتصادية هائلة ووظائف لشعب السودان.

‏مشيراً إلى أن ‎السودان يريد الانفتاح، وأن السودان في طور الانفتاح وإسرائيل، منوهاً إلى مواصلة المحادثات في الأسابيع المقبلة.