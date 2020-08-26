مخاوف من ظهور آفات زراعية بالقضارف

الخرطوم : اليسع أحمد

كشفت المُدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف نفيسة نوح محمد عن ارتفاع مُعدّلات الأمطار بالولاية مما أسفر عن تأسيس جيد لعدد من المحاصيل الزراعية كالسمسم، الفول السوداني، زهرة الشمس، الدُخن، والقُطن مع استخدام التقانة الزراعية .

وأوضحت في تصريح خاص لـ(السوداني) أن الوزارة تقوم بعملية طواف لكافة محليات الولاية تم تدشينها أمس بالمنطقة الجنوبية (الصعيد) لتشمل ثلاث محليات وهي القلابات الشرقية، والقلابات الغربية، باسُندا، وأكدت خُلو تلك المحليات من ما يُعرف بآفة (الهاموش) التي تصيب محصول السمسم، وتَخوَّفت من ظهور آفة (دودة الحشد الخريفية) التي تقضي على القمم النامية للمحاصيل وتمنع إزهارها بعد تزايد نسبة هطول الأمطار، ونوهت إلى أن هذه الآفة وافدة من دولة إثيوبيا تعيش في أجواء الأمطار والرطوبة وتضر بالمحاصيل الزراعية، مُشيرة إلى أن هيئة البحوث الزراعية بالولاية بالتعاون مع الوكالة اليابانية (جايكا) أنتجت مُبيدا محلولا لمكافحة آفة (البُودة) الذي يصيب الذُرة، ويتم استخدامة عن طريق الرش في المرحلة الأولية، مُتوقّعة موسما زراعيا أفضل من سابقه من خلال طوافها على ثلاث محليات والتأكد من هطول الأمطار بكل المناطق الزراعية بالولاية.