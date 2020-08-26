مباحثات ثنائية لدخول الصادرات السودانية للاسواق الاوروبية

الخرطوم : ابتهاج

استعرض رئيس الغرفة القومية للمصدرين، محمد صديق محمد خير، في اجتماع مشترك مع نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي دانيال وييس، كيفية تجاوز ومعالجة المعوقات التي تعترض صادرات السودان، لدول الاتحاد الأوروبي

وقال رئيس الغرفة محمد خير، في تصريح صحافي امس، ان الاجتماع يعتبر خطوة في طريق اعادة الثقة للصادرات السودانية، وعودتها للدول الأوروبية، كاشفا عن التوصل لاتفاقيات اولية حول مايمكن ان يقدمه الاتحاد الأوروبي، من مساعدات لوجستية وفنية تعين شركات الصادر السودانية، في فتح اسواق جديدة بأوروبا.

واكد نائب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، استعدادهم الكامل للتعاون مع المصدرين السودانيين، وتوفير التأهيل المطلوب لتنمية الصادرات السودانية، ودخولها للأسواق الأوروبية.