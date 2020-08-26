Bank of Khartoum Visa Card

مصدر بعمارة الذهب لـ(السوداني) هذا سبب هجوم الشرطة على العمارة؟

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

كشف مصدر موثوق بعمارة الذهب لـ(السوداني) عن أن الهجوم على سوق الذهب بالخرطوم له علاقة بالعملة ليس بالذهب، وقال إن السلطات الأمنية حرزت كل العملة بسوق الذهب الأجنبيه والمحلية وترقيمها ومنعوا التعامل بها إلا بإذن النيابة.

alsudani
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