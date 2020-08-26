تحسر على إعتذار الكاردينال شداد يحدد ملامح حسم الصراع الإداري في الهلال



أعرب كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن تحسره على إعتذار أشرف الكاردينال عن رئاسة لجنة تطبيع نادي الهلال، وقال انه خلال لقائهم معه بحضور نائبي رئيس الاتحاد، ونائب رئيس مجلس شورى نادي الهلال، تم التواثق على أن تكون فترة التطبيع سانحة من أجل لم الشمل الهلالي، ومعالجة قضايا العضوية، والسماح لكل هلالي بالتجديد، وإجراء عمليتي التسليم والتسلم في الجانب المالي، وأتفقوا على أن تكون الفترة المقبلة لأجل خروج الهلال من الاهتزاز، وتحسر رئيس الاتحاد على التحرك الذي قادته جهات وأحدثت الصراع المحزن، مبدياً إندهاشه من وجود (17) تنظيما دفعوا بقوائم مختلفة إليه، وقد تصل التنظيمات بحسب الاتصالات إلى (20) تنظيما، متسائلاً عن الدواعي لكل هذه التفرقة.

كمال شداد قال انهم عادوا إلى المربع الأول في ملف لجنة تطبيع نادي الهلال وسيعملون على تكوين لجنة وفاقية قدر المستطاع، وأن تضم أشخاصا غير خلافيين، وليسوا طرفاً في الصراع الذي يعتبر مهددا لمستقبل الهلال، مبيناً أنهم في مطلع الأسبوع القادم سيدعون إلى إجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد (المكتب التنفيذي)، لإصدار قرار لجنة تطبيع نادي الهلال.