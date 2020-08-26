زيارة استاد الخرطوم تكشف الخلل وتضع خطط المعالجة



سجلت اللجنة الميدانية في إعادة تأهيل استاد الخرطوم زيارة إلى شيخ الاستادات عند الساعة الثانية عشرة من ظهر امس برئاسة نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – ونائب رئيس لجنة مراجعة الاستادات، ورئيس اللجنة الميدانية لإستاد الخرطوم، وكان في استقباله جمال أحمد عمر (الكيماوي) رئيس الاتحاد المحلي بالخرطوم المكلف، وأسامة عبدالسلام نائب الرئيس – رئيس لجنة المسابقات، ومدير الأستاد عبدالعظيم وعدد من الأعضاء، وتم خلال الزيارة الوقوف على الملاحظات التي وردت من الكاف، ميدانياً، وتم الوقوف على أربعة عروض من شركات قدمت لتنفيذ التأهيل بالكامل للغرف والحمامات، والسياج، الكراسي تركيب وتنجيد، وكذلك عرض من شركة (NPC) التي سبق وان اشرفت على كهرباء الاستاد، والمولد الخاص التي ستعمل على فحص الكيبولات ورفع تقريرها، مع تأكيد الاشراف والمتابعة في كل المباريات الدولية، وهناك 1.100 كرسي مطلوب في المقصورة، زائداً 170 كرسي في VIP، سيتم اقتنائها عبر شركات متخصصة، وأوضح نصرالدين حميدتي، ان استاد الخرطوم يحتاج إلى جهد كبير، وسيرفعوا تقريرا متكاملا بالمطلوبات التي سيعملون على إيجادها، وشكر جمال الكيماوي الاتحاد العام على الاهتمام وسعيه لتأهيل الملعب العريق الذي يعتبر إرثا تاريخيا ليس للكرة السودانية فحسب، بل حتى للكرة الافريقية الذي استضاف أول نهائي لها.. يذكر ان اللجنة الميدانية لاستاد الهلال ستبدأ مهمتها الاربعاء 26 أغسطس 2020م، عندما تزور الملعب الأزرق عند الساعة والعاشرة صباحاً برئاسة عمار الصادق عضو مجلس الادارة، ورئيس لجنة المدربين، وعضو لجنة مراجعة الاستادات.