اجتماع الكرة النسائية يناقش تحديات المرحلة القادمة



عقدت لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة اجتماعاً ظهر امس برئاسة عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة ميرفت حسين ، وعقب الاجتماع تم لقاء مع كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتمت المناقشة حول برنامج المنتخب النسائي، والخطة المستقبلية في تقنين أوضاع الاندية وكيفية دعمها، وكذلك النظام الخاص ببرمجة الموسم الثاني من الناحية الفنية، وفق عدة مقترحات لشكل المنافسة، وكذلك تمت مناقشة كيفية تأهيل الكوادر العاملة ورفع القدرات للمدربات، والكوادر الادارية، وتم التأمين على مقترح إقامة دورات تدريبية للمدربات والاداريات، (إدارة فرق السيدات واللغة الانجليزية في الادارة الرياضية لفرق السيدات) تبدأ في سبتمبر، وتم التأمين أيضاً على الاستمرار في فتح باب التطوع للعمل في مجال الكرة النسائية لكل الكوادر الادارية، والاعلامية، والطبية، وناقش الاجتماع أيضاً تكوين منتخب كرة القدم النسائية..