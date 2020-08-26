جبل الجليد يبدي سعادته “صقور الجديان” تناور في الأكاديمية أكرم يعود لقيادة المنتخب الوطني وأبوعاقلة الأول باختبار الكوبرتست



أدى المنتخب السوداني الأول لكرة القدم مرانه الثاني خلال تجمعه الحالي عند الساعة السابعة من صباح أمس، على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، تحت إشراف الفرنسي فيلود المدير الفني للمنتخب، بمشاركة كونسولت تدريبي تقدمه الكابتن منير لهباب مدرب المنتخبات السنية والذي أشرف على اختبار الكوبرتست الذي خضع إليه اللاعبون، بمعية الدكتور عبدالعظيم جابر أخصائي الأحمال، وقد حاز النجم ابوعاقلة عبدالله على المركز الأول في اختبار الكوبرتست، وبخيت خميس في المركز الثاني، و نصرالدين الشغيل بالمركز الثالث، ومن خلال الاختبار الذي شارك في الاشراف عليه الحكم الدولي وليد محمد احمد، واستخدم فيه مكبر الصوت (الساوند سيستم)، وعقب الكوبرتست تمت مواصلة المران بتقسيمة في منتصف الملعب، شهدت عددا من الأهداف، وسيؤدي المنتخب مرانه القادم صباح الجمعة 28 أغسطس الحالي عند الساعة السابعة صباحا على ملعب استاد الخرطوم.

مران الامس شهد انضمام الثلاثي أكرم الهادي، معتز التوزة، والي الدين بوغبا للتدريبات، وتسلم أكرم الهادي رسميا شارة القيادة، وأعرب أكرم عن سعادته بالعودة لكلية المنتخب شاكرا القيادة الفنية والإدارية على الثقة واعدا ببذل أكبر قدر من الجهد في الاستعداد لمواجهتي غانا.