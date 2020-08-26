رئيس وكلاء المصدرين: علقنا الصادر وأرجعنا 130 ألف راس من الماشية

الخرطوم: السوداني

كشف حميد غوينم رئيس وكلاء المصدرين، عن تعليق تصدير الماشية إلى خارج البلاد لاجل غير مسمى. وقال في تصريح ل(السوداني)، إنه تم إرجاع 130 ألف رأس من الماشية كانت في طريقها للمملكة العربية السعودية، مبيناً أن السبب في التعليق يعود للجنة التي تعمل على منح البواخر العمل بالتناوب بدلاً من أن يختار المصدر الباخرة التي يرغب في نقل ماشيته، وكشف غوينم عن دفع شركات البواخر مبالغ لحكومة الولاية حتى تستمر عملية المناوبة، وأضاف غوينم أن التعليق لن يرفع إلا اذا تم حل اللجنة التي تنظم عمل البواخر، وإعطاء المصدر الحق في اختيار الباخرة التي يرغب في التعاقد معها لتصدير ماشيته.