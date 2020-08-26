دار المايقوما تعلن عن ايقاف تبني الأطفال

تقرير: محاسن أحمد عبد الله

اعلن المدير العام لدار المايقوما ايقاف الكفالة الخاصة بتبني اطفال الدار نهائيا إلى أن تنظر الدولة في الأمر ذلك بعد الانتهاكات التي حدثت مع الغالبية من أطفال الدار.

وجاء قرار ايقاف الكفالة بسبب الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تعرض لها اطفال المايقوما الذين تكفلت بهم عدد من الأسر، فيما أكدت مصادرنا المطلعة اكتشاف إدارة الدار عن استغلال الأطفال في خدمتهم في المنازل بصورة اشبه بالعبيد فيما قام البعض منهم ببيع الأطفال.

في الوقت الذي تتشدد فيه إدارة الدار في إجراءات الكفالة وهي أن يقوم مقدم الطلب بملء استمارة تحوي بياناته الشخصية وتقديم شهادة حسن سير وسلوك وفيش وقسيمة الزواج التي تعتبر من أهم الشروط أن يكون الشخص متزوجا غير اعزب.

بعدها يتم ارسال الملف إلى المحلية التي يتبع لها ثم تقوم إدارة الدار بتسجيل زيارة لسكن الاسرة المتكفلة لمعرفة إن كان السكن لائقا ام لا، بعدها تأتي الأسرة التي تريد تبني الطفل لزيارة الدار يوميا لمدة اسبوع حتي يتعود الطفل عليهم واذا لم يتعود عليهم لن يأخذوه.

فيما أكدت مصادرنا قيام ادارة الدار بمعاقبة كل شخص ارتكب جريمة في حق الأطفال الذين تم تبنيهم مثل انتزاعهم وإسقاط حقوق الكفالة.