حميدتي: لمن يتهموننا نريد أن نحكم «هو وينو الحكم هسي دا حُكم ولا عَذاب»

الخرطوم: السوداني

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام عزم وتصميم الأطراف المتفاوضة على الوصول إلى إتفاق سلام شامل وزاد”اذا بيضنا النية سنصل إلى السلام”.

وقال في كلمته التي ألقاها خلال مأدبة الغداء التي أقامتها على شرفه والوفود المتفاوضة، مجموعة من رجال الأعمال بمنطقة أبيي قال، ” ليس لدينا أي هدف آخر سوى تحقيق السلام والإستقرار في السودان” وأضاف ليس لدينا أطماع في السلطة أو الحكم.

وأردف بقوله “بتهمونا اننا نريد أن نحكم ونقول لهم هو وينو الحكم هسي؛ ودا حكم ولا عذاب” .

ودعا إلى التسامح والوفاق والتراضي والقبول بالآخر. وشدد سيادته على ضرورة الإلتزام بالعهود والمواثيق مشيراً إلى ما تم من إتفاقيات سابقة والتي لم تنجح لأنه لم يتم الإلتزام بها مبيناً أن هذا الإتفاق المزمع إبرامه سيختلف عن الإتفاقيات السابقة.

وأشار إلى أن التغيير الذي حدث هو تغيير حقيقي وفر مناخا لجميع حركات الكفاح المسلح من مباشرة نشاطها في داخل البلاد ومكن من فتح المعابر والممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في جميع أنحاء السودان بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الحركات التي لم تجلس بعد للتفاوض.