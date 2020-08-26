أمير قطر يجري اتصالاً بـ سلفاكير مؤكداً دعمه على إحلال السلام بجنوب السودان

الخرطوم: السوداني

أجرى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الاربعاء مع الرئيس الفريق أوّل سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان.

و جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها و تطويرها، مؤكداً دعم دولة قطر لجهود إحلال السلام في جنوب السودان وتسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف بما يضمن الاستقرار والسلام هناك.

مثمنا في الوقت نفسه جهود سلفاكير لترسيخ السلام في جنوب السودان.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.