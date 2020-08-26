عاجل| بالصور النيل يهدد أحياء بالخرطوم بالغرق ومواطنون يطلقون استغاثة لنجدتهم

الخرطوم: السوداني

هدد النيل عدداً من الأحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم بالغرق واطلق عدداً من المواطنين المتضررين، نداء استغاثة على منصات التواصل الاجتماعي مناشدين السلطات بنجدتهم.

وغمرت المياه أجزاء من بعض الاحياء على النيل الأبيض منها مناطق الشقيلاب غرب، والكلاكلات جنوبي الخرطوم، وأحياء القماير والفتيحاب بمدينة امدرمان.

كما غمرت مياه النيل الازرق شارع النيل، ونادي الزوارق وعددا من الأندية والكافتريات السياحية بمحاذاة النيل.

وهطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم.

وشهدت مناسيب النيلين الأبيض والأزرق اليوم زيادات كبيرة في العاصمة الخرطوم مما ينذر بفيضان يهدد عدداً من الاحياء الواقعة على ضفتي النيل.

وسجل منسوب النيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن بلغ 17.32 متر، وهو مستوى تفوق على ما حققه النهر حتى مع الفيضانات التاريخية المدمرة.

وعزا مصدر في وزارة الري ارتفاع المنسوب في الخرطوم، لزيادة معدل الأمطار في الهضبة الإثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.