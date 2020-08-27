«الأمريكية من أصل سوداني» تُفاجأ بأن مراسم اداءها اليمين امام ترامب ستظهر في فعاليات الحزب الجمهوري

السوداني: وكالات

قالت الأمريكية من أصل سوداني- نعمات عوض السيد – لصحيفة “وول ستريت جورنال” انها فوجئت بأن مراسم اداءها يمين الجنسية الامريكية امام ترامب ستظهر في فعاليات مؤتمر الحزب الجمهوري.

وأضافت: ورغم ذلك فهي لا تمانع وليس لها اهتمامات سياسية، مشيرة إلى أنها ستصوت في نوفمبر ولكن لم تستقر على ترامب او بايدن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تناقلت مراسم تجنيس مواطنة من اصول سودانية بالجنسية الأمريكية.

وكان لافتاً في المناسبة مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاحتفال بالبيت الأبيض.

يذكر بأنها من مدينة أمدرمان، وليس لها أي انتماء سياسي أو اهتمام سياسي، كما أنها تقيم في ولاية فيرجينيا مع زوجها الذي يعمل بالسفارة السعودية وأولادها، وحاصلة أيضا على جواز كندي.