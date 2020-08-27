الشرطة تقيد هوية ونشاط جميع العاملين بعمارة الذهب

الخرطوم : عبير

كشف الامين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال في تصريح لـ( السوداني) عن عدم وجود نشاط لتجارة العملة بعمارة الذهب وجاء التقرير النهائي عقب التفتيش المفاجئ للعمارة ٫ مشيرا الى انها كانت حمله أمنية سرية لكشف الظواهر السلبية ومن ضمنها تجارة العملة ٫ مشيرا الى أن الاجهزة الأمنية قامت بتفتيش كل المحلات والمكاتب بالمجمع ولكن لم تجد اي نشاط لتجارة العملة ٫ وشدد القدال على استمرار الحملات لبسط هيبة الدولة ٫ وقال إن الحملة سجلت هوية كل تاجر ونشاطه في العمارة والغرض منها تجارة العملة خاصة بعد أن سجل الدولار أكثر من (190) جنيه .