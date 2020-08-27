وزير الري يحذر من ارتفاع االفيضان خلال الأيام الـ(3)المقبلة

الخرطوم: السوداني

دعت وزارة الري والموارد المائية المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر من مغبة تصاعد ارتفاع فيضانات النيل خلال الايام الثلاثة المقبلة.

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة أمس أن فيضانات النيل هذا العام غير مسبوقة مقارنة بفيضانات مائة عام سبقت .

واضاف أنه على الرغم من أن الفيضان هذا العام هو الاعلى منسوبا الا أن كمية المياه الواردة ليس الاغزر انسيابا وعزا ذلك لضيق مجرى النهر بسبب عمليات التشييد التي شهدها جانبي النيل خلال العشرة اعوام الماضية.

ودعا مواطني ولاية الخرطوم، للترقب والانتباه خلال الايام الثلاثة القادمة نسبة لاحتمالات تزايد ارتفاع النيل لتصل الى ٤٢ ,١٨ متر عن٣٨ ,١٨ متر الحالية.

وقدر حجم تدفق المياه الواردة بـ ٨٠٠ مليون متر مكعب مضيفا أن تدفقات نهر عطبرة سوف تصل الى مناطق ابوحمد وشمال سد مروي خلال الخمسة ايام القادمة .

وقال إن وزارته تتابع تدفقات الامطار عبر الاقمار الصناعية في الهضبة الاثيوبية وعند محطة الديم وكذلك لكافة قطاعات الري على النيل عند مدينة شندي وعطبرة وقطاع سد مروي .