ارتفاع جديد في اللحوم وبيض المائدة

الخرطوم : عبيـرجعفر

تشهد اسواق اللحوم البيضاء ارتفاعا ملحوظا في الاسعار وعزا التجار ذلك لـ(السوداني) لتراجع انتاج بعض الشركات لارتفاع سعر التكلفة .

وقال تاجر دواجن ببحري ناصر احمد لـ(السوداني) ان اسواق اللحوم البيضاء تشهد ركودا وضعفا في الحركة التجارية ، مبينا ان سعر كيلو الفراخ بالسوق قفز لـ (320-340) جنيه اما بيض المائدة (300) جنيه للطبق الحبة الكبيرة ، مشيرا لارتفاع سعر الكتكوت الى (50) جنيها بدلاعن (30-20) جنيها ، اشار لتراجع انتاج الشركات خوفا من الخسارة في ظل ارتفاع سعر الصرف وركود الاسواق راهنا تراجع الاسعار بتراجع سعر الصرف .

واضاف صاحب ملحمة بالخرطوم “2” ابكر حمزة بان ارتفاع سعر الترحيل والاعلاف انعكس على اسعار اللحوم الحمراء لـ(800) جنيه للضأن و(700) جنيه للعجالي، مشيرا لضعف القوة الشرائية فيما سجل سعر اللحم المفروم والصافي (800) جنيه للكيلو ، واوضح أن نسبة عرض اللحوم بالملحمة بلغت (60%) فقط، وقال ان هنالك ندرة في الفراخ لتوقف بعض الشركات عن الانتاج

لارتفاع سعر التكلفة وركود السوق ، مبينا سعر كيلو الفراخ (300) جنيه اما بيض المائدة (280) جنيها ، وقال ان ارتفاع الاسعار انعكس على تكدس اللحوم بالثلاجات لاكثر من يوم .

اكد تاجر لحوم بيضاء بالخرطوم احمد ادم حدوث ربكة في الاسواق وارتفاع في اسعار السلع وركود بالسوق ، مشيرا لارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وضعف القوى الشرائية ، مبينا ان سعر كيلو الفراخ (300) جنيه وبعض الشركات (340) جنيها اما بيض المائدة (280) جنيها للطبق، فيما سجل كيلو الضان (800) جنيه اما العجالي (700) جنيه للكيلو اما كيلو اللحم الصافي والمفروم (800) جنيه ، لافتا الى ارتبط السلع بسعر الصرف.