تطورات جديدة بالمريخ سوداكال يتراجع عن الاستقالة وترقب لعودة (مادبو) لحسم الموقف رفض قاطع لعودة خيري وارتفاع وتيرة الصراع بين المجموعتين

الخرطوم : السوداني

تراجعت مجموعة رئيس المريخ آدم عبد الله (سوداكال) عن قرار الاستقالة التي كانت تعتزم الدفع بها الى اتحاد الكرة امس ( الاربعاء) احتجاجا على قرارات الاجتماع الاخير الذي عقده بعض الاعضاء وقرروا من خلاله اعادة المدير التنفيذي المقال د مدثر خيري الى منصبه من جديد.

وبحسب المصادر فان الاتصالات التي جرت بين سوداكال، واعضاء مجموعته المكونة من امين المال الصادق مادبو والاعضاء عمر محمد عبد الله وعلي ابشر اثمرت عن اتخاذ قرار تاجيل تقديم الاستقالة لعدد من الحيثيات ابرزها انتظار وصول امين المال الى الخرطوم وذلك من اجل التفاكر حول الخيارات المطروحة ومن ثم اصدار قرارات تصحيحية للوضع الحالي.

وقال مصدر رفيع ان مجموعة سوداكال لم تتراجع عن قرارها الرافض لعودة المدير التنفيذي مدثر خيري، مؤكداً بان العلاقة بين سوداكال والاول وصلت الى طريق مسدود تماما حيث رفض سوداكال اي تراجع عن القرار بل ومضي قدماً في قطع اي محاولات لاعادة المياه الى مجاريها بين الطرفين.

ويتمسك سوداكال وعدد من اعضاء المجلس ابرزهم امين المال الصادق مادبو بقرار اقالة خيري ويرون بان المدير التنفيذي اتخذ عددا من القرارات التي لم يشاور فيها المجلس وبالتالي فانه يجب ان لا يبقي في موقعه.

وسابقا اتخذ امين خزينة المريخ مادبو قراراً باقالة خيري من منصبه، الا انه تم التراجع عن القرار آنذاك.

ورغماً عن اتخاذ مجلس المريخ لقرار بتجميد اقالة المدير التنفيذي في اجتماع امس الاول الا ان الغموض يكتنف الموقف خصوصاً وان بعض اعضاء المجلس موقفهم ضبابي وغير واضح حتي اللحظة.

يذكر ان المجموعة التي دعمت قرار تجميد الاقالة وفجرت الخلافات يقودها الاعضاء محمد موسي الكندو والكابتن هيثم الرشيد والكابتن خالد احمد المصطفى بالاضافة الى احمد مختار الذي كان حضورا في الاجتماع.