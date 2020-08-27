قرار مرتقب بتكوين اللجنة شداد يلجأ للخندقاوي للتخلص من ورطة ( تطبيع الهلال)

الخرطوم : السوداني

بات الدكتور صابر شريف الخندقاوي المرشح الأبرز لرئاسة لجنة تطبيع نادي الهلال في الفترة المقبلة عقب إعتذار الدكتور أشرف سيد احمد الكاردينال، حيث ضم إجتماع خاص السيد صابر شريف الخندقاوي برئيس الاتحاد السوداني العام لكرة القدم، ويعتبر الخندقاوي من الشخصيات التوافقية غير الخلافية في التنظيمات الهلالية، كما انه يحظى بإحترام الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال وهنالك علاقة طيبة تربطه بجميع ابناء الهلال.

وبحسب المتابعات الدقيقة لصحيفة “السوداني” وفقا لتصريحات البروفسير كمال شداد فان لجنة التطبيع الهلالية تتطلب وجود اسماء توافقيه لا خلاف عليها، وقد يجد الخندقاوي في حال ترؤسه لجنة التطبيع فرصة طيبة لتقديم نفسه في الجمعية العمومية والانتخابات الهلالية المزمع قيامها نهاية العام الحالي.