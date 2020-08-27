 المدير الفني للمريخ يتحدث عن تجربته خشارم : املك فريقا ممتازا يحتاج الي اضافات نوعية لقادم التحديات 

الخرطوم : السوداني

قال مدرب المريخ التونسي جمال خشارم، انه تحفز للعمل في السودان ولم يتردد في العمل بالمريخ مشيرا الى انه لديه فكرة قديمة عن الكرة السودانية، والاجواء في البلاد، وكذلك الشعب السوادني طيب ويحسن التعامل ويملك سمعة طيبة.

واضاف خشارم في لقاء له مع قناة (الملاعب) انه تشجع للعمل في السودان خاصة وانه يملك علاقات جيدة كذلك مع مدربين توانسة سبق لهم العمل في السودان وابرزهم المدير الفني الاسبق للهلال مواطنه نبيل الكوكي.

واشار المدير الفني للمريخ انه تابع فيديوهات سابقة لمباريات المريخ، وحرص على رصد كل كبيرة وصغيرة من اجل معرفة امكانات اللاعبين، وطريقة التفكير، وقال إن مشاهدة الفيديوهات تمنحك فكرة فنية ولكن الاشراف علي الميدان يعطي انطباعا اخرا وفكرا مختلفا.

ووصف خشارم الفريق الحالي بالمريخ بالممتاز وقال ان المجموعة الموجودة تملك الموهبة والقدرة علي العطاء ولكنه عاد وقال ينقصنا المزيد من العمل والانضباط والتوظيف السليم حتي ننجح في التحديات القادمة التي تنتظرنا.

ولفت المدرب التونسي انه يترقب فترة التسجيلات حتي يتمكن من القيام بانتدابات قوية تعطي الاضافة المطلوبة للفريق خلال الفترة القادمة.

واشار التونسي جمال خشارم إلى ان الفترة القادمة مهمة ولا بد من التكاتف والعمل الجاد فيها حتي يتمكن الفريق من تحقيق نتائج مشرفة علي صعيد بطولتي الدوري والكاس باعتبار ان هذه هي المنافسات الوحيدة التي يخوضها الفريق خلال الوقت الحالي.

يشار الى ان الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالمريخ علق التدريبات خلال الفترة الحالية، وسط انباء تشير الى ان الصراع الاداري المحموم بمجلس الادارة بين رئيس النادي سوداكال، والمجموعة الاخرى انعكس سلبا على فريق الكرة بالنادي.