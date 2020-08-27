لجنة مراجعة الاستادات تزور ملعب الهلال وتدون الملاحظات

الخرطوم : السوداني

سجلت اللجنة الميدانية لزيارة استاد الهلال، المنبثقة من لجنة مراجعة الاستادات زيارة إلى الملعب الأزرق امس ( الاربعاء) برئاسة عمار الصادق عضو مجلس الإدارة ولجنة مراجعة الاستادات ورئيس لجنة المدربين، وكان في استقبال الوفد مهيار الطيب من المكتب التنفيذي لنادي الهلال، وتم الوقوف على الملاحظات الواردة على ملعب الهلال من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، بالاضافة إلى بعض الاحتياجات، واجرى الحكم الدولي السابق وليد محمد أحمد القياسات اللازمة، وتم تدوين الملاحظات توطئة لرفعها إلى اللجنة العليا في إجتماعها المقبل، وشملت كل الجوانب الأمنية والاعلامية والتنظيمية، وذلك حتى يكون الاستاد خاليا من الملاحظات في استقبال المباريات بالمرحلة المقبلة،