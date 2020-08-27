 نجاح مراسم الجمعية العمومية لاتحاد الباوقة

راقب الاستاذ إسماعيل رحمة عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – نائب رئيس لجنة المنتخبات – الجمعية العمومية للاتحاد المحلي لكرة القدم في الباوقة، وكانت السلطات الصحية في ولاية نهر النيل قد منحت اتحاد الباوقة الأذن بعقد جمعيته العمومية التي جرت امس ( الاربعاء)، ووصفها الاستاذ إسماعيل رحمة بالنموذجية، هذا وقد سبق ان فاز مجلس إدارة الاتحاد في الباوقة بالتزكية بقيادة حسن الكامل الحسن ابودقن رئيساً ومصعب مختارالخليفة احمدالنائب الاول رئيس اللجنة القانونية بينما يتولى سراج الدين عثمان عبد الماجد منصب نائب الرئيس للمسابقات وايمن ميرغني الخليفة نائب الرئيس للجنة المالية والتسويق والتلفزة بالاضافة الى بقية اعضاء مجلس الادارة..وتعتبر عمومية الباوقة هي الثانية بعد جائحة كورونا، إذ أن 24 القرشي كانت أولى الجمعيات العمومية وقد جرت يوم 15 من الشهر الجاري..