المالية تشرع في تسلم أصول من لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: السوداني

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في استلام عدد خمس شركات تحاويل مالية وصرافات وهي (اليمامة، الرائد، الليرة، أرجين ودينار).

يأتي ذلك في إطار تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وحرصاً على عودة هذه الأموال إلى الشعب السوداني. وتم ذلك بموجب القرار رقم (301) الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.وقد تم عقد اجتماع مع مشرفي هذه الصرافات بمقر بنك السودان المركزي وتم الاتفاق فيه على عدد من المخرجات من بينها تشكيل الفرق الخمس التي كلفت باستلام الشركات والصرافات وتتكون هذه الفرق من محاسبين قانونيين، مراجعين، مختصي تقنية معلومات ومستشارين.