شاهد النيل يغمر منازل بأحياء الخرطوم ومواطنون يستغيثون لإسعافهم بـ خيام

الخرطوم: محمد الطاهر

غمر نهر النيل اليوم الخميس عشرات المنازل بمنطقة ‏الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وذلك بالجهة الغربية المطلة على النيل.

وشكا عدد من السكان من دخول المياه بغزارة إلى منازلهم وعجزهم عن السيطرة على الفيضان، حيث ماعادت تجدي التروس الترابية في صد المياه، في ظل غياب تام للسلطات الحكومية.

وأظهر مقطع فيديو رب منزل غمره الفيضان، وامتلأت غرف منزله بالمياه مناشداً منظمات المجتمع المدني بإسعافهم بخيام لايواء أسرهم الذين تفرقوا على الجيران.

يذكر أن لجنة الفيضانات بوزارة الري، قد أعلنت اليوم الخميس عن عدم توقعها أن يكون هنالك انحسار لمناسيب النيل في بعض المناطق خلال الستة أيام المقبلة.