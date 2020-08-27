قِوى الحُرية والثورية تُوقِّعان على رؤية الإصلاح السياسي والتنظيمي والهيكلي للحُرية والتغيير



الخُرطوم: إيمان كمال الدين

توقع الجبهة الثورية وقوى الحُرية والتغيير مساء اليوم “الخميس” بجوبا على رؤية الإصلاح السياسي والتنظيمي والهيكلي للحُرية والتغيير.

وقال القيادي بالجبهة الثورية د. محمد زكريا في تصريح لـ(السوداني)، إنهُ سيتم اليوم التوقيع على رؤية الإصلاح مع وفد قوى الحُرية والتغيير المُتواجد بجوبا حالياً.

وتَوافقت الجبهة الثورية وقِوى الحُرية والتغيير في وقتٍ سابقٍ على آلية انتقالية مُشتركة بين مُكوِّنات قِوى الحُرية والتغيير.

وقال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى في تصريح سابق، إن الآلية ستقوم بالإعداد للمؤتمر التأسيسي للحُرية والتغيير، مُشيراً إلى أن مهام الآلية التنسيق اليومي والتشاوُر في اتخاذ القرارات وتكوين اللجان التحضيرية للمؤتمر.

ونصّت رؤية الجبهة الثورية للإصلاح السياسي والتنظيمي والهيكلي للحُرية والتغيير على عددٍ من النقاط، أبرزها تكوين لجنة لمُراجعة وتقييم ما مضى من الفترة الانتقالية بكل مُؤسّساتها وآلياتها لتحديد الجوانب السلبية والإيجابية فيها، وتفادي السلبيات والتركيز على الإيجابيات بغرض تطوير الأداء، إعلان موقفٍ صريحٍ يدعم العملية السلمية والسلام الشامل، مُراجعة إعلان قوى الحُرية والتغيير وإدخال تعديلات سياسيّة وتنظيميّة وهيكليّة جوهرية فيه، اعتماد الحُقُوق الأساسية لأيِّ مواطن سوداني في ميثاق الحرية والتغيير باعتبارها مبادئ فوق الدستورية غير قابلة للتفاوض.