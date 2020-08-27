مجلس الوزراء: قتيلان حصيلة أحداث كسلا

الخرطوم: السوداني

أحصى مجلس الوزراء، قتيلين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا.

وكانت المدينة قد شهدت، حالة من الفوضي والنهب والاشتباكات في مسلسل الانقسام القبلي الذي أعقب تعيين صالح عمار والياً على الولاية.

وطبقاً لبيان صادر من إعلام مجلس الوزراء، فإن وفداً وزارياً سيتوجّه إلى ولاية كسلا تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وذلك لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث والوقوف على الأوضاع هناك.

‏وأشار البيان الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، إلى أن رئيس الوزراء، تلقّى اليوم تقريراً إضافياً من السلطات الأمنية بعد تلقِّيه أمس الأول تقريراً أولياً بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة وسقط على إثرها عدد من الضحايا.

‏وأمر حمدوك بإرسال تعزيزات عاجلة بسبب تطوُّرات الأحداث ووجود تفلتات صاحبت مسيرة انطلقت اليوم كانت مقررة منذ الأمس.

‏وأكدت التقارير التي تلقّاها حمدوك، أنّ السلطات بكسلا كانت على علمٍ بالمسيرة السلمية ومساراتها المُحدّدة والمُعلن عنها اليوم، ولكنها انحرفت عن مساراتها، وذكرت التقارير أنّ الغرفة المركزية المكونة لمراقبة الأوضاع توصّلت لمعلومات أولية عن المتسببين في الأحداث الدامية، حيث أُلقي القبض على شخصين مسلحين، وخمسة أشخاص نهبوا مُمتلكات خلال التوترات التي حدثت في السوق، وأفادت التقارير أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما بسبب الأحداث والتفلتات.

‏يُذكر أن رئيس الوزراء، قد وجّه السلطات الأمنية في وقتٍ سابقٍ بتعزيز الوجود الأمني والشرطي، كما وجّه بمُواصلة الرصد الدقيق للأحداث وتقديم تقارير مُستمرة عن مآلات الأحداث في مدينة كسلا.

‏وأشاد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك حسب ما جاء في البيان، بالتعامل الفوري مع أحداث مدينة كسلا من جانب القوات النظامية مُمثلةً في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع.