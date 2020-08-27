عاجل| أهالي « ود رملي» شمالي الخرطوم يطلقون نداء استغاثة لنجدتهم

الخرطوم: السوداني

اطلق أهالي منطقة « ود رملي» شمالي الخرطوم، نداء استغاثة الآن، لنجدتهم عقب تأزم أوضاع الفيضان بمنطقتهم.

وجاء في النداء الذي اطلعت عليه (السوداني) : إلى كل أبناء ودرملي بالخرطوم والمناطق المجاورة التوجه الى المنطقة فالوضع كارثي.

وتابع :النساء والأطفال في الطرقات، والظلام يعم المنطقة نسبة لانقطاع الكهرباء، النداء لاصحاب اللواري والعربات الكبيرة وهناك حوجة لبطاريات للاضاءة.

السرعة والهمة الشباب داخل المنطقة منهكين ومتعبين من السهر ادركوهم لاجلاء الناس، المياه متزايدة بصورة كبيرة والكسر كبير واحتمال انفجار الترس الترابي كبير جداً. «وفق النداء».